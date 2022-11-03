Украинцы способны захватить правобережье Херсонщины — глава Пентагона
Могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра? Я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. Самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 21:36;
Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра? Я, безусловно, верю в то, что они способны это…".