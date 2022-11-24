Харків протримається й надалі – Арестович

Харків’яни зроблені трішки зі сталі та бетону. Там йде адекватна робота, вживаються адекватні заходи в усіх відношеннях. І пасивні заходи захисту, й активні заходи захисту. Отже, Харків протримався досі, Харків протримається й далі.