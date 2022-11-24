Live
  • Четвер 24.11.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.75
    • 🟢

Харків протримається й надалі – Арестович

Політика 13:46   24.11.2022
Алексей Арестович
советник главы ОПУ
Харків протримається й надалі – Арестович

Харків’яни зроблені трішки зі сталі та бетону. Там йде адекватна робота, вживаються адекватні заходи в усіх відношеннях. І пасивні заходи захисту, й активні заходи захисту. Отже, Харків протримався досі, Харків протримається й далі.

Автор: Алексей Арестович, советник главы ОПУ

Новини за темою:

02:26
Харківська область заживлена, йде підключення споживачів – Офіс президента
22:41
Росіяни намагаються поширювати пропаганду на наших радіохвилях – Синєгубов
21:25
Прогнози щодо відновлення електропостачання від Укренерго та Офісу президента
21:00
Ранковий обстріл Куп’янська: надзвичайники загасили масштабну пожежу (фото)
20:10
Пасажирам скасованих поїздів можуть повернути гроші за квитки – Укрзалізниця

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків протримається й надалі – Арестович»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:46;

    • Кореспондент Алексей Арестович, советник главы ОПУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни зроблені трішки зі сталі та бетону. Там йде адекватна робота, вживаються адекватні заходи в усіх відношеннях. І пасивні заходи…".