Харків протримається й надалі – Арестович
Харків’яни зроблені трішки зі сталі та бетону. Там йде адекватна робота, вживаються адекватні заходи в усіх відношеннях. І пасивні заходи захисту, й активні заходи захисту. Отже, Харків протримався досі, Харків протримається й далі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків протримається й надалі – Арестович»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:46;
Кореспондент Алексей Арестович, советник главы ОПУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни зроблені трішки зі сталі та бетону. Там йде адекватна робота, вживаються адекватні заходи в усіх відношеннях. І пасивні заходи…".