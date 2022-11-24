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Харків протримався досі, протримається й надалі – Арестович

Події 07:38   24.11.2022
Оксана Горун
Харків протримався досі, протримається й надалі – Арестович

В етері “Фейгін live” 23 листопада радник голови ОП Олексій Арестович пояснив, чому ракети С-300 продовжать “прилітати” до Харкова. А також чому цей терор ворогу нічого не дасть.

Арестович зазначив, що хоч Харків зараз обстрілюють менше, його становище залишається небезпечним.

“Наприклад, били ракетами С-300 сьогодні по Харкову. Харків чим зручний для них і в чому проблематичність для нас, тому що по Харкову не потрібно використовувати всі ці Х-55, Х-101. По ньому б’ють із Бєлгородської області ракетами С- 300. Ракети – надзвукові. Вони дуже швидкі: виліт – і через 40 секунд ураження. Їх перехопити дуже складно. Тому вони користуються цим становищем Харкова”, – пояснив радник голови ОП.

При цьому він упевнений, що харків’ян зламати не вдасться.

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    • “Харків’яни – вони ж зроблені трошки зі сталі та бетону, вони й не таке витримають. Крім того, там іде адекватна робота, вживаються адекватні заходи в усіх відношеннях. І пасивні заходи захисту, і активні заходи захисту, тож Харків протримався досі, Харків протримається й надалі. Харків був, є і буде”, – запевнив Арестович.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 07:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері “Фейгін live” 23 листопада радник голови ОП Олексій Арестович пояснив, чому ракети С-300 продовжать “прилітати” до Харкова. А також чому цей терор ворогу нічого не дасть".