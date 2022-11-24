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Харьков продержался до сих пор, продержится и дальше — Арестович

Политика 07:38   24.11.2022
Оксана Горун
Харьков продержался до сих пор, продержится и дальше — Арестович Фото: кадр из стрима

В эфире «Фейгин live» 23 ноября советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, почему ракеты С-300 продолжат «прилетать» в Харьков. А также — почему этот террор врагу ничего не даст.

Арестович отметил, что хотя Харьков сейчас обстреливают меньше, его положение остается опасным.

«Например, били ракетами С-300 сегодня по Харькову. Харьков чем удобен для них и в чем проблематичность для нас, потому что по Харькову не нужно использовать все эти Х-55, Х-101. По нему бьют из Белгородской области ракетами С-300. Ракеты – сверхзвуковые. Они очень быстрые: вылет – и через 40 секунд поражение. Их перехватить очень сложно. Поэтому они пользуются этим положением Харькова», — пояснил советник главы ОП.

При этом он уверен, что харьковчан сломать не удастся.

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    • «Харьковчане – они же сделаны немножко из стали и бетона, они и не такое выдержат. Кроме того, там идет адекватная работа, принимаются адекватные меры во всех отношениях. И пассивные меры защиты, и активные меры защиты, так что Харьков продержался до сих пор, Харьков продержится и дальше. Харьков был, есть и будет», — заверил Арестович.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 07:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире «Фейгин live» 23 ноября советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, почему ракеты С-300 продолжат «прилетать» в Харьков. А также — почему этот террор врагу ничего не даст".