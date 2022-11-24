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Харьков продержится и дальше — Арестович

Общество 13:46   24.11.2022
Алексей Арестович
советник главы ОПУ
Харьков продержится и дальше — Арестович

Харьковчане сделаны немножко из стали и бетона.Там идет адекватная работа, принимаются адекватные меры во всех отношениях. И пассивные меры защиты, и активные меры защиты. Так что Харьков продержался до сих пор, Харьков продержится и дальше.

Автор: Алексей Арестович, советник главы ОПУ

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:46;

    • Корреспондент Алексей Арестович, советник главы ОПУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане сделаны немножко из стали и бетона.Там идет адекватная работа, принимаются адекватные меры во всех отношениях. И пассивные меры защиты,…".