Харьков продержится и дальше — Арестович
Харьковчане сделаны немножко из стали и бетона.Там идет адекватная работа, принимаются адекватные меры во всех отношениях. И пассивные меры защиты, и активные меры защиты. Так что Харьков продержался до сих пор, Харьков продержится и дальше.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:46;
Корреспондент Алексей Арестович, советник главы ОПУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане сделаны немножко из стали и бетона.Там идет адекватная работа, принимаются адекватные меры во всех отношениях. И пассивные меры защиты,…".