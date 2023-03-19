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Перформанс Путіна в Маріуполі – ознака внутрішньої паніки – аналітик

Політика 11:00   19.03.2023
Олександр Коваленко
військово-політичний оглядач групи "ІС"
Перформанс Путіна в Маріуполі – ознака внутрішньої паніки – аналітик

За 9 років, що були окуповані частини Луганської та Донецької області, обвинувачений МКС президент росії володимир путін жодного разу не відвідав ні Донецьк, ні Луганськ… І саме зараз цей військовий злочинець, під покровом ночі, з’являється в Маріуполі, щоб показати, що? Що в нього все “за планом”? Е-е-е, ні, у військового злочинця путіна вже давно все не за планом і якщо доводиться йти на такий перформанс, можна тільки уявити ступінь внутрішньої паніки.

Автор: Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС"

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 11:00;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 9 років, що були окуповані частини Луганської та Донецької області, обвинувачений МКС президент росії володимир путін жодного разу не…".