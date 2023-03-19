Перформанс Путіна в Маріуполі – ознака внутрішньої паніки – аналітик

За 9 років, що були окуповані частини Луганської та Донецької області, обвинувачений МКС президент росії володимир путін жодного разу не відвідав ні Донецьк, ні Луганськ… І саме зараз цей військовий злочинець, під покровом ночі, з’являється в Маріуполі, щоб показати, що? Що в нього все “за планом”? Е-е-е, ні, у військового злочинця путіна вже давно все не за планом і якщо доводиться йти на такий перформанс, можна тільки уявити ступінь внутрішньої паніки.