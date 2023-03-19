Перформанс Путина в Мариуполе — признак внутренней паники — аналитик

За 9 лет, что были оккупированы части Луганской и Донецкой области, обвиняемый МУС президент россии владимир путин ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск… И именно сейчас этот военный преступник, под покровом ночи, появляется в Мариуполе, чтобы показать, что? Что у него все «по плану»? Э-э-э, нет, у военного преступника путина уже давно все не по плану и если приходится идти на такой перформанс, можно только представить степень внутренней паники.