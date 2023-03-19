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Перформанс Путина в Мариуполе — признак внутренней паники — аналитик

Мир 11:00   19.03.2023
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель группы "ИС"
Перформанс Путина в Мариуполе — признак внутренней паники — аналитик Фото: кадр из видео

За 9 лет, что были оккупированы части Луганской и Донецкой области, обвиняемый МУС президент россии владимир путин ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск… И именно сейчас этот военный преступник, под покровом ночи, появляется в Мариуполе, чтобы показать, что? Что у него все «по плану»? Э-э-э, нет, у военного преступника путина уже давно все не по плану и если приходится идти на такой перформанс, можно только представить степень внутренней паники.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС"

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 9 лет, что были оккупированы части Луганской и Донецкой области, обвиняемый МУС президент россии владимир путин ни разу не…".