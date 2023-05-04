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Байден зізнався, що був “трохи здивований” мужністю народу України

Політика 11:57   04.05.2023
Джо Байден
президент США
Байден зізнався, що був “трохи здивований” мужністю народу України

Я був в Україні. І я, мушу вам зізнатися, був трохи здивований тим, наскільки мужній, наскільки навдивовижу хоробрий не лише український військовий, а й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу.

Автор: Джо Байден, президент США

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я був в Україні. І я, мушу вам зізнатися, був трохи здивований тим, наскільки мужній, наскільки навдивовижу хоробрий не лише…".