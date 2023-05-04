Байден признался, что был «немного удивлен» мужеством народа Украины
Я был в Украине. И я, должен вам признаться, был немного удивлен тем, насколько мужественен, насколько поразительно храбр не только украинский военный, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:57;
Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я был в Украине. И я, должен вам признаться, был немного удивлен тем, насколько мужественен, насколько поразительно храбр не только…".