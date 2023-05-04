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Байден признался, что был «немного удивлен» мужеством народа Украины

Мир 11:57   04.05.2023
Джо Байден
президент США
Байден признался, что был «немного удивлен» мужеством народа Украины

Я был в Украине. И я, должен вам признаться, был немного удивлен тем, насколько мужественен, насколько поразительно храбр не только украинский военный, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу.

Автор: Джо Байден, президент США

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я был в Украине. И я, должен вам признаться, был немного удивлен тем, насколько мужественен, насколько поразительно храбр не только…".