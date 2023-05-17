Макрон вимагає від РФ повернути дітей Україні
Примусове переміщення дітей є воєнним злочином. Узагальнено вони можуть становити злочини проти людства. Росія повинна повернути Україні її дітей. Вона повинна зробити це негайно.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:44;
Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусове переміщення дітей є воєнним злочином. Узагальнено вони можуть становити злочини проти людства. Росія повинна повернути Україні її дітей. Вона…".