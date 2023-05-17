Live
  • Середа 17.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Макрон вимагає від РФ повернути дітей Україні

Політика 11:44   17.05.2023
Емманюель Макрон
президент Франції
Макрон вимагає від РФ повернути дітей Україні

Примусове переміщення дітей є воєнним злочином. Узагальнено вони можуть становити злочини проти людства. Росія повинна повернути Україні її дітей. Вона повинна зробити це негайно.

Автор: Емманюель Макрон, президент Франції

Новини за темою:

18:22
Понад 400 планшетів і хром буків для школярів Харківщини передали від ЮНІСЕФ
18:07
30 тимчасових екзаменаційних центрів для НМТ планують відкрити на Харківщині
17:03
Синєгубов: 79 дітей евакуювали із зони обстрілів на Харківщині з 27 квітня
17:09
У Харкові двоє хлопців знайшли патрони і гралися ними на вулиці
14:05
Стрілянина в школі. 14-річний підліток отримав «1» –і вбив 9 осіб (Відео)

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Макрон вимагає від РФ повернути дітей Україні»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусове переміщення дітей є воєнним злочином. Узагальнено вони можуть становити злочини проти людства. Росія повинна повернути Україні її дітей. Вона…".