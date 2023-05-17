Макрон потребовал от РФ вернуть детей Украине
Принудительное перемещение детей является военным преступлением. Обобщенно они могут представлять преступления против человечества. Россия должна вернуть Украине ее детей. Она должна сделать это немедленно.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Макрон потребовал от РФ вернуть детей Украине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 11:44;
Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительное перемещение детей является военным преступлением. Обобщенно они могут представлять преступления против человечества. Россия должна вернуть Украине ее детей. Она…".