Live
  • Среда 17.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Макрон потребовал от РФ вернуть детей Украине

Мир 11:44   17.05.2023
Эмманюэль Макрон
президент Франции
Макрон потребовал от РФ вернуть детей Украине

Принудительное перемещение детей является военным преступлением. Обобщенно они могут представлять преступления против человечества. Россия должна вернуть Украине ее детей. Она должна сделать это немедленно.

Автор: Эмманюэль Макрон, президент Франции

Новости по теме:

18:22
Более 400 планшетов и хромбуков для школьников Харьковщины передали от ЮНИСЕФ
18:07
30 временных экзаменационных центров для НМТ планируют открыть на Харьковщине
17:03
Синегубов: 79 детей эвакуировали из зоны обстрелов на Харьковщине с 27 апреля
17:09
В Харькове двое мальчишек нашли патроны и играли ими на улице
14:05
Стрельба в школе. 14-летний подросток получил «1» — и убил 9 человек (Видео)

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Макрон потребовал от РФ вернуть детей Украине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительное перемещение детей является военным преступлением. Обобщенно они могут представлять преступления против человечества. Россия должна вернуть Украине ее детей. Она…".