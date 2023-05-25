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Україна має бути державою-членом НАТО – прем’єр Латвії

Політика 11:38   25.05.2023
Кріш'яніс Каріньш
прем'єр-міністр Латвії
Україна має бути державою-членом НАТО – прем’єр Латвії © Valsts kanceleja / Edmunds Brencis

Наприкінці війни, щоб мир і безпека в Європі були реальністю, Україна має бути державою – членом НАТО. Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та ймовірне повторення всього цього – це лише питання часу

Автор: Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці війни, щоб мир і безпека в Європі були реальністю, Україна має бути державою – членом НАТО. Адже якщо Україна…".