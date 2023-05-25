Україна має бути державою-членом НАТО – прем’єр Латвії

Наприкінці війни, щоб мир і безпека в Європі були реальністю, Україна має бути державою – членом НАТО. Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та ймовірне повторення всього цього – це лише питання часу