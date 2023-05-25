Україна має бути державою-членом НАТО – прем’єр Латвії
© Valsts kanceleja / Edmunds Brencis
Наприкінці війни, щоб мир і безпека в Європі були реальністю, Україна має бути державою – членом НАТО. Адже якщо Україна виграє війну, звільнить території від російських окупантів і не буде членом НАТО, переозброєння Росії, її перегрупування та ймовірне повторення всього цього – це лише питання часу
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:38;
Кореспондент Кріш'яніс Каріньш, прем'єр-міністр Латвії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці війни, щоб мир і безпека в Європі були реальністю, Україна має бути державою – членом НАТО. Адже якщо Україна…".