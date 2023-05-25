Украина должна быть государством-членом НАТО — премьер Латвии
© Valsts kanceleja / Edmunds Brencis
Очевидно, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО. Ведь если Украина выиграет войну, освободит территории от российских оккупантов и не будет членом НАТО, перевооружение России, ее перегруппировка и вероятное повторение всего этого – это только вопрос времени.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Украина должна быть государством-членом НАТО — премьер Латвии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:38;
Корреспондент Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО. Ведь если…".