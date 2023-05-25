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Украина должна быть государством-членом НАТО — премьер Латвии

Мир 11:38   25.05.2023
Кришьянис Кариньш
премьер-министр Латвии
Украина должна быть государством-членом НАТО — премьер Латвии © Valsts kanceleja / Edmunds Brencis

Очевидно, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО. Ведь если Украина выиграет войну, освободит территории от российских оккупантов и не будет членом НАТО, перевооружение России, ее перегруппировка и вероятное повторение всего этого – это только вопрос времени.

Автор: Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очевидно, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО. Ведь если…".