Украина должна быть государством-членом НАТО — премьер Латвии

Очевидно, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО. Ведь если Украина выиграет войну, освободит территории от российских оккупантов и не будет членом НАТО, перевооружение России, ее перегруппировка и вероятное повторение всего этого – это только вопрос времени.