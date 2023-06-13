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Блінкен розповів, що дасть успіх у контрнаступі ЗСУ

Політика 11:35   13.06.2023
Ентоні Блінкен
Державний секретар США
Блінкен розповів, що дасть успіх у контрнаступі ЗСУ

Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його.

Автор: Ентоні Блінкен, Державний секретар США
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Ентоні Блінкен, Державний секретар США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо,…".