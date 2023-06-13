Блінкен розповів, що дасть успіх у контрнаступі ЗСУ
Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. У цьому сенсі це може насправді наблизити мир, а не віддалити його.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 11:35;
Кореспондент Ентоні Блінкен, Державний секретар США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Успіх у контрнаступі зробить дві речі – зміцнить позицію США за будь-яким столом переговорів, якщо виникне така нагода, і, можливо,…".