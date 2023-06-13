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Блинкен рассказал, что даст успех в контрнаступлении ВСУ

Мир 11:35   13.06.2023
Энтони Блинкен
Государственный секретарь США
Блинкен рассказал, что даст успех в контрнаступлении ВСУ

Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец-то сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это может действительно приблизить мир, а не отдалить его.

Автор: Энтони Блинкен, Государственный секретарь США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Энтони Блинкен, Государственный секретарь США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно,…".