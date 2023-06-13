Блинкен рассказал, что даст успех в контрнаступлении ВСУ

Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец-то сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это может действительно приблизить мир, а не отдалить его.