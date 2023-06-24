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Пригожин каже переважно правду – Буданов

Події 14:52   24.06.2023
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Пригожин каже переважно правду – Буданов Фото: gur.gov.ua

Я ніяк це (бунт Пригожина – Ред.) не назву грою на публіку і навіть фейком. Це не туди. Цей конфлікт цілком реальний Пригожин говорить переважно правду, Міноборони РФ більшою мірою говорить неправду… Це просто зустрічний бій правди з брехнею, хоч і перша, і друга працюють на РФ.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 14:52;

    • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я ніяк це (бунт Пригожина – Ред.) не назву грою на публіку і навіть фейком. Це не туди. Цей конфлікт…".