Пригожин каже переважно правду – Буданов

Я ніяк це (бунт Пригожина – Ред.) не назву грою на публіку і навіть фейком. Це не туди. Цей конфлікт цілком реальний… Пригожин говорить переважно правду, Міноборони РФ більшою мірою говорить неправду… Це просто зустрічний бій правди з брехнею, хоч і перша, і друга працюють на РФ.