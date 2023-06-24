Пригожин каже переважно правду – Буданов
Фото: gur.gov.ua
Я ніяк це (бунт Пригожина – Ред.) не назву грою на публіку і навіть фейком. Це не туди. Цей конфлікт цілком реальний… Пригожин говорить переважно правду, Міноборони РФ більшою мірою говорить неправду… Це просто зустрічний бій правди з брехнею, хоч і перша, і друга працюють на РФ.
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Ви читали новину: «Пригожин каже переважно правду – Буданов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 14:52;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я ніяк це (бунт Пригожина – Ред.) не назву грою на публіку і навіть фейком. Це не туди. Цей конфлікт…".