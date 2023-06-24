Пригожин говорит преимущественно правду — Буданов

Я никак это (бунт Пригожина – Ред.) не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот конфликт вполне реален… Пригожин говорит преимущественно правду, Минобороны РФ в большей степени говорит неправду… Это просто встречный бой правды с ложью, хотя и первая, и вторая целиком работают на РФ.