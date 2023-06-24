Пригожин говорит преимущественно правду — Буданов
Я никак это (бунт Пригожина – Ред.) не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот конфликт вполне реален… Пригожин говорит преимущественно правду, Минобороны РФ в большей степени говорит неправду… Это просто встречный бой правды с ложью, хотя и первая, и вторая целиком работают на РФ.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пригожин говорит преимущественно правду — Буданов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 14:52;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я никак это (бунт Пригожина – Ред.) не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот…".