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Пригожин говорит преимущественно правду — Буданов

Мир 14:52   24.06.2023
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Пригожин говорит преимущественно правду — Буданов

Я никак это (бунт Пригожина – Ред.) не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот конфликт вполне реален… Пригожин говорит преимущественно правду, Минобороны РФ в большей степени говорит неправду… Это просто встречный бой правды с ложью, хотя и первая, и вторая целиком работают на РФ.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 14:52;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я никак это (бунт Пригожина – Ред.) не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот…".