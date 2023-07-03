У МО РФ конфлікт із військовими блогерами, бо нема чого доповісти Путіну
Конфлікт МО РФ зі спільнотою військових блогерів через тривіальну бойову операцію (десант ЗСУ біля Антонівського мосту – Ред.) може свідчити про те, що російське військове командування не думає, що в нього є якісь інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:52;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Конфлікт МО РФ зі спільнотою військових блогерів через тривіальну бойову операцію (десант ЗСУ біля Антонівського мосту – Ред.) може свідчити…".