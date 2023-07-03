У МО РФ конфлікт із військовими блогерами, бо нема чого доповісти Путіну

Конфлікт МО РФ зі спільнотою військових блогерів через тривіальну бойову операцію (десант ЗСУ біля Антонівського мосту – Ред.) може свідчити про те, що російське військове командування не думає, що в нього є якісь інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну.