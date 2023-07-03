У МО РФ конфликт с военными блогерами, потому что нечего доложить Путину
Конфликт МО РФ с сообществом военных блогеров из-за тривиальной боевой операции (десанта ВСУ у Антоновского моста — Ред.) может свидетельствовать о том, что российское военное командование не думает, что у него есть какие-либо другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:52;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конфликт МО РФ с сообществом военных блогеров из-за тривиальной боевой операции (десанта ВСУ у Антоновского моста — Ред.) может свидетельствовать…".