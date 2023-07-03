У МО РФ конфликт с военными блогерами, потому что нечего доложить Путину

Конфликт МО РФ с сообществом военных блогеров из-за тривиальной боевой операции (десанта ВСУ у Антоновского моста — Ред.) может свидетельствовать о том, что российское военное командование не думает, что у него есть какие-либо другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину.