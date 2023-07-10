У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, революція. Мало того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот… У Путіна немає військової сили всередині Росії, і його цивільне населення не захищене.
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Ви читали новину: «У Росії може бути ще один заколот – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:38;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, революція. Мало того, є багато людей, які можуть підтримати такий…".