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У Росії може бути ще один заколот – Зеленський

Політика 10:38   10.07.2023
Володимир Зеленський
Президент України
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський

Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, революція. Мало того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот… У Путіна немає військової сили всередині Росії, і його цивільне населення не захищене.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, революція. Мало того, є багато людей, які можуть підтримати такий…".