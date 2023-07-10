В России может быть еще один мятеж — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж… У Путина нет военной силы внутри России, и его гражданское население не защищено.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:38;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой…".