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В России может быть еще один мятеж — Зеленский

Мир 10:38   10.07.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
В России может быть еще один мятеж — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж… У Путина нет военной силы внутри России, и его гражданское население не защищено.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой…".