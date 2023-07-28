Все йде за планом – Коваленко про контрнаступ на півдні
Тактика сил оборони України очевидна. Просуваючись і займаючи нові позиції, ми розпочинаємо процес знекровлення супротивника без відкритих лобових атак. Не квапимо події, все йде за планом. Окупанти з червня не змогли утримати у короткостроковій перспективі жодної позиції та жодного населеного пункту на півдні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 11:57;
Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактика сил оборони України очевидна. Просуваючись і займаючи нові позиції, ми розпочинаємо процес знекровлення супротивника без відкритих лобових атак. Не…".