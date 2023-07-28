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Все идет по плану — Коваленко о контрнаступлении на юге

Происшествия 11:57   28.07.2023
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель
Все идет по плану — Коваленко о контрнаступлении на юге Фото: кадр из видео

Тактика Сил обороны Украины очевидна. Продвигаясь и занимая новые позиции, мы начинаем процесс обескровливания противника без открытых лобовых атак. Не торопим события, все идет по плану. Оккупанты с июня не смогли удержать в короткосрочной перспективе ни одной позиции и ни одного населенного пункта на юге.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактика Сил обороны Украины очевидна. Продвигаясь и занимая новые позиции, мы начинаем процесс обескровливания противника без открытых лобовых атак. Не торопим…".