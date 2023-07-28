Все идет по плану — Коваленко о контрнаступлении на юге

Тактика Сил обороны Украины очевидна. Продвигаясь и занимая новые позиции, мы начинаем процесс обескровливания противника без открытых лобовых атак. Не торопим события, все идет по плану. Оккупанты с июня не смогли удержать в короткосрочной перспективе ни одной позиции и ни одного населенного пункта на юге.