Навіть партнери Росії починають від неї дистанціюватися – Фесенко

Головний контрапункт, який пояснює, чому навіть партнери Росії починають дистанціюватись від неї в переговорному процесі, це принципова розбіжність інтересів – Росія хоче затягувати війну проти України, а Китай та впливові країни глобального Півдня це не влаштовує. Вони хочуть миру, глобальної продовольчої безпеки та стабілізації світової торгівлі.