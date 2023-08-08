Навіть партнери Росії починають від неї дистанціюватися – Фесенко
Головний контрапункт, який пояснює, чому навіть партнери Росії починають дистанціюватись від неї в переговорному процесі, це принципова розбіжність інтересів – Росія хоче затягувати війну проти України, а Китай та впливові країни глобального Півдня це не влаштовує. Вони хочуть миру, глобальної продовольчої безпеки та стабілізації світової торгівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 12:00;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головний контрапункт, який пояснює, чому навіть партнери Росії починають дистанціюватись від неї в переговорному процесі, це принципова розбіжність інтересів –…".