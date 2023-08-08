Даже партнеры России начинают от нее дистанцироваться — Фесенко
Главный контрапункт, объясняющий, почему даже партнеры России начинают дистанцироваться от нее в переговорном процессе, это принципиальное расхождение интересов – Россия хочет затягивать войну против Украины, а Китай и влиятельные страны глобального Юга это не устраивает. Они желают мира, глобальной продовольственной безопасности и стабилизации мировой торговли.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Даже партнеры России начинают от нее дистанцироваться — Фесенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 12:00;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный контрапункт, объясняющий, почему даже партнеры России начинают дистанцироваться от нее в переговорном процессе, это принципиальное расхождение интересов – Россия…".