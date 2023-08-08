Даже партнеры России начинают от нее дистанцироваться — Фесенко

Главный контрапункт, объясняющий, почему даже партнеры России начинают дистанцироваться от нее в переговорном процессе, это принципиальное расхождение интересов – Россия хочет затягивать войну против Украины, а Китай и влиятельные страны глобального Юга это не устраивает. Они желают мира, глобальной продовольственной безопасности и стабилизации мировой торговли.