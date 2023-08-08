Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🟢

Даже партнеры России начинают от нее дистанцироваться — Фесенко

Мир 12:00   08.08.2023
Владимир Фесенко
политолог
Даже партнеры России начинают от нее дистанцироваться — Фесенко

Главный контрапункт, объясняющий, почему даже партнеры России начинают дистанцироваться от нее в переговорном процессе, это принципиальное расхождение интересов – Россия хочет затягивать войну против Украины, а Китай и влиятельные страны глобального Юга это не устраивает. Они желают мира, глобальной продовольственной безопасности и стабилизации мировой торговли.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
Популярно
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
08.08.2023, 07:09
Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых
Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых
08.08.2023, 10:23

Новости по теме:

11:29
Путина забьют ногами по всему миру — Чалый
08:21
ВСУ уничтожили командный пункт врага на Харьковщине — обозреватель
08:03
ISW сообщил о растущем несогласии Китая и РФ в вопросе войны в Украине
07:39
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
07:09
Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Даже партнеры России начинают от нее дистанцироваться — Фесенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный контрапункт, объясняющий, почему даже партнеры России начинают дистанцироваться от нее в переговорном процессе, это принципиальное расхождение интересов – Россия…".