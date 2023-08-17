“Українське командування “нарощує напругу резервних канатів” противника”
Українське командування свідомо “нарощує напругу резервних канатів” противника… Так, це позначається і на ЗСУ (адже їм також доводиться залучати додаткові війська/сили для цього). Але масштаби з російськими навіть не можна порівняти… Тому що в цьому питанні має значення не лише кількісний вимір (обсяг залучених сил і засобів), а і якісний (тобто рівень боєздатності).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:31;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українське командування свідомо “нарощує напругу резервних канатів” противника… Так, це позначається і на ЗСУ (адже їм також доводиться залучати додаткові…".