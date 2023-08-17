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«Украинское командование «наращивает напряжение резервных канатов» противника»

Происшествия 11:31   17.08.2023
Константин Машовец
военный обозреватель
«Украинское командование «наращивает напряжение резервных канатов» противника»

Украинское командование сознательно «наращивает напряжение резервных канатов» противника… Да, это сказывается и на ВСУ (ведь им также приходится задействовать дополнительные войска\силы для этого). Но масштабы с российскими даже не сопоставимы… Потому что в этом вопросе имеет значение не только количественное измерение (объем задействованных сил и средств), но и качественное (т.е. уровень боеспособности).

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:31;

    • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинское командование сознательно «наращивает напряжение резервных канатов» противника… Да, это сказывается и на ВСУ (ведь им также приходится задействовать дополнительные…".