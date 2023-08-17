До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец подробно проанализировал обстановку на одном из главных направлений украинского контрнаступления — Токмакском.

«Наконец до командования рф дошло, что ситуация на Токмакском направлении приобретает для него ну очень неприятный характер. Противник начал стягивать сюда дополнительные силы и средства, чтобы, по крайней мере, остановить ее дальнейшее развитие именно в этом ключе», — написал Машовец в обзоре утром 17 августа.

Резервы РФ подтягивает в район Работино.

«На данный момент наиболее важные события происходят не в самом Работино (в северной части которого, вероятно, уже находятся передовые подразделения ВСУ), а западнее и восточнее него… И, в целом, эти события означают больше, чем контроль над населенным пунктом… Дело в том, что восточнее села расположены передовые позиции главного рубежа обороны противника, а западнее — локальная линия опорных пунктов (до с. Копани), которая, по идее, должна прикрывать Новопрокоповский узел обороны противника с запада и северо-запада… За которым, в свою очередь, также начинаются передовые позиции главного рубежа обороны противника. Поэтому очевидно, что обход передовыми подразделениями ВСУ с. Работино по обоим флангам, по сути, не только не оставляет смысла для противника в его удержании, но и, по всей вероятности, может привести к выходу ВСУ к главному рубежу обороны противника на достаточно широком фронте. Начиная с Новопрокоповки, заканчивая Вербовым», — сообщил подробности обозреватель.

По его данным, восточнее Работино ВСУ уже продвинулись к главному рубежу обороны противника и продолжают расширять этот клин.

В то же время «неприятные события» для врага происходят и западнее Работино. Там армия РФ оборудовала линию опорных пунктов вдоль лесополос — до самого села Копани.

«В течение прошедших трех суток передовые подразделения ВСУ смогли на отдельных отрезках участка обороны этого полка вытеснить его подразделения с укрепленных позиций… По сути, создав условия для обхода с. Работино не только с востока, но и с запада», — отметил Машовец.

По его мнению, чтобы и дальше наращивать усилия на этом направлении командованию РФ понадобится двое-трое суток. А также — переброска войск либо 35-й ОВА из района города Пологи, либо одной из бригад с Бердянского направления.

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«Но, как в первом, так и во втором случаях, это определенный риск для российского командования по двум причинам. Как только украинское командование установит факт перемещения какого-либо формирования из состава 35-й ОВА из г. Пологи на соседние направления (а оно это сделает обязательно, причем в режиме онлайн), нет никакой гарантии, что оно тут же не активизируется и там… Ну, и вариант со Старомлыновским (оно же — Бердянское) направлением — также является определенным риском, потому что украинское наступление и там не то чтобы «выдохлось». А после освобождения с. Урожайное приобрело новый импульс… И там достаточно вариантов для его продолжения в очень неблагоприятной для противника форме», — отметил обозреватель.

Подводя итоги анализа обстановки на южном фронте, Машовец отметил, что украинское командование сознательно «наращивает напряжение резервных канатов» противника. Определенные проблемы с резервами у оккупантов уже возникли — при активном наступлении ВСУ всего на двух направлениях. Но Силы обороны могут добавить еще два, а возможно, и три.

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«Да, это сказывается и на ВСУ (ведь им также приходится задействовать дополнительные войска\силы для этого). Но масштабы с российскими даже не сопоставимы… Потому что в этом вопросе имеет значение не только количественное измерение (объем задействованных сил и средств), но и качественное (т.е. уровень боеспособности). Поэтому, там, где ВСУ обходятся одним формированием уровня полк\бригада, противник вынужден задействовать два, а то и три «равнозначных» по численности формирования», — подчеркнул Машовец.

По его оценке, резервы нужны врагу «здесь и сейчас».

«Яркий пример — противник уже потянул в состав своей «действующей» на территории Украины группировки войск части и соединения из состава стратегических резервов, формирование и развертывание которых он еще НЕ ОКОНЧИЛ, — отметил аналитик. — Подытоживая, напомню… У любых канатов есть предел напряжения, которые они способны выдерживать, даже у стальных. Конечно, учитывая размер человеческих ресурсов рф и вероятность очередной мобилизации «на болотах», можем допустить, что терять каждые сутки почти по батальону убитыми и ранеными российское войско может себе позволить еще долго. Но в этом смысле всегда следует помнить — в таком случае вероятность возникновения перекоса баланса между количеством (объемом) и качеством (уровнем боеспособности) его формирований резко возрастает».