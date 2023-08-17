До командування РФ дійшло: ситуація набуває неприємного характеру – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець детально проаналізував ситуацію на одному з головних напрямків українського контрнаступу – Токмацькому.

“Нарешті до командування рф дійшло, що ситуація на Токмацькому напрямку набуває для нього дуже неприємного характеру. Противник почав стягувати сюди додаткові сили та засоби, щоб, принаймні, зупинити її подальший розвиток саме в цьому ключі”, – написав Машовець в огляді вранці 17 серпня.

Резерви РФ підтягує до району Роботиного.

“На цей час найбільш важливі події відбуваються не в самому Роботиному (у північній частині якого, ймовірно, вже знаходяться передові підрозділи ЗСУ), а на захід і на схід від нього… І, в цілому, ці події означають більше, ніж контроль над населеним пунктом … Річ у тім, що на схід розташовані передові позиції головного рубежу оборони противника, а на захід – локальна лінія опорних пунктів (до с. Копані), яка, за ідеєю, повинна прикривати Новопрокопівський вузол оборони противника із заходу та північного заходу… За яким, своєю чергою, також починаються передові позиції головного рубежу оборони противника. Тому очевидно, що обхід передовими підрозділами ЗСУ с. Роботине по обох флангах, по суті, не тільки не залишає сенсу для противника у його утриманні, а й, імовірно, може призвести до виходу ЗСУ до головного рубежу оборони противника на досить широкому фронті. Починаючи з Новопрокопівки, закінчуючи Вербовим”, – повідомив подробиці оглядач.

За його даними, на схід від Роботиного ЗСУ вже просунулися до головного рубежу оборони противника та продовжують розширювати цей клин.

Водночас “неприємні події” для ворога відбуваються й на захід від Роботиного. Там армія РФ обладнала лінію опорних пунктів уздовж лісосмуг – до самого села Копані. Там обороняються підрозділи 291 мотострілецького полку.

“Протягом минулої три доби передові підрозділи ЗСУ змогли на окремих відрізках ділянки оборони цього полку витіснити його підрозділи з укріплених позицій… По суті, створивши умови для обходу с. Роботине не лише зі сходу, а й із заходу”, – зазначив Машовець.

На його думку, щоб і далі нарощувати зусилля на цьому напрямку командуванню РФ знадобляться дві-три доби. А також – перекидання військ або 35-ї ЗВА з району міста Пологи, або однієї з бригад з Бердянського напрямку.

“Але, як у першому, так і в другому випадках, це певний ризик для російського командування з двох причин. Як тільки українське командування встановить факт переміщення будь-якого формування зі складу 35-ї ЗВА з м. Пологи на сусідні напрямки (а воно це зробить обов’язково, причому в режимі онлайн), немає жодної гарантії, що воно не активізується і там… Ну, і варіант зі Старомлинівським (він же – Бердянський) напрямком – також є певним ризиком, бо український наступ і там не те щоб “видихнувся”. А після звільнення с. Урожайне набув нового імпульсу… І там достатньо варіантів для його продовження в дуже несприятливій для противника формі”, – зазначив оглядач.

Підбиваючи підсумки аналізу ситуації на південному фронті, Машовець зазначив, що українське командування свідомо “нарощує напругу резервних канатів” противника. Певні проблеми з резервами в окупантів уже виникли – за активного наступу ЗСУ лише на двох напрямках. Але Сили оборони можуть додати ще два, а можливо, й три.

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“Так, це позначається і на ЗСУ (адже їм також доводиться залучати додаткові війська\сили для цього). Але масштаби з російськими навіть не можна порівняти… Тому що в цьому питанні має значення не лише кількісний вимір (обсяг залучених сил і засобів), але і якісний (тобто рівень боєздатності). Тому, там, де ЗСУ обходяться одним формуванням рівня полк\бригада, противник змушений пускати в дію два, а то й три “рівнозначні” за чисельністю формування”, – підкреслив Машовець.

За його оцінкою, резерви потрібні ворогові “тут і зараз”.

“Яскравий приклад – противник уже потягнув до складу свого “наявного” на території України угруповання військ частини та з’єднання зі складу стратегічних резервів, формування та розгортання яких він ще НЕ ЗАКІНЧИВ, – зазначив аналітик. – Підсумовуючи, нагадаю… У будь-яких канатів є межа напруги, яку вони здатні витримувати, навіть у сталевих. Звичайно, враховуючи розмір людських ресурсів рф і можливість чергової мобілізації “на болотах”, можемо припустити, що втрачати кожну добу майже по батальйону вбитими та пораненими російське військо може собі дозволити ще довго. Але в цьому сенсі завжди слід пам’ятати – у такому разі ймовірність виникнення перекосу балансу між кількістю (обсягом) і якістю (рівнем боєздатності) його формувань різко зростає”.