Буде наземна операція – Буданов про події у Криму
Фото: gur.gov.ua
Визволення (жителів Криму) не за горами… Ніхто про них не забув. І ніхто не збирається їх просто так залишати там. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться – буде наземна операція, буде повернення наших територій. Незабаром усі дочекаються повернення додому.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 12:38;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Визволення (жителів Криму) не за горами… Ніхто про них не забув. І ніхто не збирається їх просто так залишати там.…".