Буде наземна операція – Буданов про події у Криму

Визволення (жителів Криму) не за горами… Ніхто про них не забув. І ніхто не збирається їх просто так залишати там. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться – буде наземна операція, буде повернення наших територій. Незабаром усі дочекаються повернення додому.