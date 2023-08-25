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Будет наземная операция — Буданов о событиях в Крыму

Происшествия 12:38   25.08.2023
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Будет наземная операция — Буданов о событиях в Крыму

Освобождение (жителей Крыма) не за горами… Никто о них не забыл. И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда производятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится – будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:38;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освобождение (жителей Крыма) не за горами… Никто о них не забыл. И никто не собирается их просто так там оставлять.…".