Будет наземная операция — Буданов о событиях в Крыму

Освобождение (жителей Крыма) не за горами… Никто о них не забыл. И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда производятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится – будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой.