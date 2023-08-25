Будет наземная операция — Буданов о событиях в Крыму
Освобождение (жителей Крыма) не за горами… Никто о них не забыл. И никто не собирается их просто так там оставлять. И когда производятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится – будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Будет наземная операция — Буданов о событиях в Крыму»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:38;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Освобождение (жителей Крыма) не за горами… Никто о них не забыл. И никто не собирается их просто так там оставлять.…".