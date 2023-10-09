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Ізраїльська модель безпеки нам не пасує – Клімкін

Події 11:30   09.10.2023
Павло Клімкін
ексміністр закордонних справ України
Ізраїльська модель безпеки нам не пасує – Клімкін

Один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний. Це те, що “ізраїльська” модель безпеки нам в протистоянні з РФ не пасує. І ми маємо жорстко і креативно використовувати цей аргумент з нашими союзниками з НАТО… В Ізраїля є чому і потрібно навчатися. Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки. Тому ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає.

Автор: Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний. Це те, що “ізраїльська” модель безпеки нам в…".