Ізраїльська модель безпеки нам не пасує – Клімкін

Один висновок з того, що відбувається в Ізраїлі, для нас вже очевидний. Це те, що “ізраїльська” модель безпеки нам в протистоянні з РФ не пасує. І ми маємо жорстко і креативно використовувати цей аргумент з нашими союзниками з НАТО… В Ізраїля є чому і потрібно навчатися. Але брати за основу їхню модель безпеки для нас означає постійно бути у стані небезпеки. Тому ніяких альтернатив НАТО в сьогоднішній реальності немає.