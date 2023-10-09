Израильская модель безопасности нам не подходит — Климкин

Один вывод из того, что происходит в Израиле, для нас уже очевиден. Это то, что «израильская» модель безопасности нам в противостоянии с РФ не подходит. И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО… У Израиля есть чему и нужно учиться. Но брать за основу их модель безопасности для нас означает постоянно находиться в состоянии опасности. Потому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет.