Израильская модель безопасности нам не подходит — Климкин
Один вывод из того, что происходит в Израиле, для нас уже очевиден. Это то, что «израильская» модель безопасности нам в противостоянии с РФ не подходит. И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО… У Израиля есть чему и нужно учиться. Но брать за основу их модель безопасности для нас означает постоянно находиться в состоянии опасности. Потому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 11:30;
Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один вывод из того, что происходит в Израиле, для нас уже очевиден. Это то, что «израильская» модель безопасности нам в…".