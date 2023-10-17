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Польща та Україна не виживуть одна без одної – Кулеба

Політика 11:18   17.10.2023
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Польща та Україна не виживуть одна без одної – Кулеба

Тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть одна без одної та не виживуть у цьому жорсткому, жорстокому світі одна без одної. Ми цінуємо Польщу й відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди, які багато роблять для допомоги Україні…  Усі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:18;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть одна без одної та не…".