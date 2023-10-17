Польща та Україна не виживуть одна без одної – Кулеба

Тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть одна без одної та не виживуть у цьому жорсткому, жорстокому світі одна без одної. Ми цінуємо Польщу й відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди, які багато роблять для допомоги Україні… Усі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія.

