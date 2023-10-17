Польща та Україна не виживуть одна без одної – Кулеба
Тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть одна без одної та не виживуть у цьому жорсткому, жорстокому світі одна без одної. Ми цінуємо Польщу й відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди, які багато роблять для допомоги Україні… Усі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: выборы, кулеба, Польша;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 11:18;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть одна без одної та не…".