Польша и Украина не выживут друг без друга — Кулеба
Тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестком, жестоком мире друг без друга. Мы ценим Польшу и отношения с Польшей, но у нас есть другие соседи, которые многое делают для помощи Украине… Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась. Теперь в Польше будет формирование коалиции, формирование нового правительства. Но это уже другая история.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы, кулеба, Польша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Польша и Украина не выживут друг без друга — Кулеба»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:18;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не…".