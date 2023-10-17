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Польша и Украина не выживут друг без друга — Кулеба

Мир 11:18   17.10.2023
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Польша и Украина не выживут друг без друга — Кулеба

Тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестком, жестоком мире друг без друга. Мы ценим Польшу и отношения с Польшей, но у нас есть другие соседи, которые многое делают для помощи Украине… Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась. Теперь в Польше будет формирование коалиции, формирование нового правительства. Но это уже другая история.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 11:18;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не…".