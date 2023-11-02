Стаття в “Тіme” – не сигнал Заходу Україні – Фесенко

Найбільше мене здивувала теза, яку я чую і читаю навіть у деяких колег-політологів, що нібито ця стаття (в “Time” про Зеленського – Ред.) – це сигнал Україні з боку Заходу… Це вже якійсь примітивний і неадекватний штамп. Сигнали Україні Захід (США, ЄС, G-7) посилає через заяви та конкретні дії своїх офіційних осіб, державних і міждержавних структур і через конкретні документи, які стосуються України, а не через статті в газетах і журналах.