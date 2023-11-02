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Статья в «Тіme» — не сигнал Запада Украине — Фесенко

Мир 11:41   02.11.2023
Владимир Фесенко
политолог
Статья в «Тіme» — не сигнал Запада Украине — Фесенко

Больше меня удивил тезис, который я слышу и читаю даже у некоторых коллег-политологов, что якобы эта статья (про Зеленского в «Time» — Ред.) это сигнал Украине со стороны Запада… Это уже какой-то примитивный и неадекватный штамп. Сигналы Украине Запад (США, ЕС, G-7) посылает через заявления и конкретные действия своих официальных лиц, государственных и межгосударственных структур и через конкретные документы, касающиеся Украины, а не статьи в газетах и журналах.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:41;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше меня удивил тезис, который я слышу и читаю даже у некоторых коллег-политологов, что якобы эта статья (про Зеленского в…".