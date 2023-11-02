Статья в «Тіme» — не сигнал Запада Украине — Фесенко

Больше меня удивил тезис, который я слышу и читаю даже у некоторых коллег-политологов, что якобы эта статья (про Зеленского в «Time» — Ред.) это сигнал Украине со стороны Запада… Это уже какой-то примитивный и неадекватный штамп. Сигналы Украине Запад (США, ЕС, G-7) посылает через заявления и конкретные действия своих официальных лиц, государственных и межгосударственных структур и через конкретные документы, касающиеся Украины, а не статьи в газетах и журналах.