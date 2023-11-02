Залужний відповів республіканцям, що потрібно для перемоги – Фурса
Якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного (в “The Economist” – Ред.). Він виходить в публічний простір дуже не часто. І робить це не для того, щоб вказати на очевидні речі. А для того, щоб комунікувати задля вирішення проблеми… А там республіканці якраз у Конгресі питали, що треба для перемоги. Хотіли почути це щоб голосувати за допомогу для України. От вам і відповідь. От вам і стратегія.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Залужный, помощь, Республиканская партия, сша, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:49;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного (в “The Economist” – Ред.). Він виходить…".