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Залужний відповів республіканцям, що потрібно для перемоги – Фурса

Політика 11:49   02.11.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Залужний відповів республіканцям, що потрібно для перемоги – Фурса

Якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного (в “The Economist” – Ред.). Він виходить в публічний простір дуже не часто. І робить це не для того, щоб вказати на очевидні речі. А для того, щоб комунікувати задля вирішення проблеми… А там республіканці якраз у Конгресі питали, що треба для перемоги. Хотіли почути це щоб голосувати за допомогу для України. От вам і відповідь. От вам і стратегія.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 11:49;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного (в “The Economist” – Ред.). Він виходить…".