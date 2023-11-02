Залужний відповів республіканцям, що потрібно для перемоги – Фурса

Якщо ви живете у дорослому світі, то не варто переживати через статтю Залужного (в “The Economist” – Ред.). Він виходить в публічний простір дуже не часто. І робить це не для того, щоб вказати на очевидні речі. А для того, щоб комунікувати задля вирішення проблеми… А там республіканці якраз у Конгресі питали, що треба для перемоги. Хотіли почути це щоб голосувати за допомогу для України. От вам і відповідь. От вам і стратегія.