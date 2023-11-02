Залужный ответил республиканцам, что нужно для победы — Фурса

Если вы живете во взрослом мире, то не стоит переживать из-за статьи Залужного (в «The Economist» — Ред.). Он выходит в публичное пространство очень редко. И делает это не для того, чтобы указать очевидные вещи. А для того чтобы коммуницировать ради решения проблемы… А там республиканцы как раз в Конгрессе спрашивали, что нужно для победы. Хотели услышать это, чтобы голосовать за помощь для Украины. Вот вам и ответ. Вот вам и стратегия.