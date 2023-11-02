Залужный ответил республиканцам, что нужно для победы — Фурса
Если вы живете во взрослом мире, то не стоит переживать из-за статьи Залужного (в «The Economist» — Ред.). Он выходит в публичное пространство очень редко. И делает это не для того, чтобы указать очевидные вещи. А для того чтобы коммуницировать ради решения проблемы… А там республиканцы как раз в Конгрессе спрашивали, что нужно для победы. Хотели услышать это, чтобы голосовать за помощь для Украины. Вот вам и ответ. Вот вам и стратегия.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, помощь, Республиканская партия, сша, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 11:49;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если вы живете во взрослом мире, то не стоит переживать из-за статьи Залужного (в «The Economist» — Ред.). Он выходит…".