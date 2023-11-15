Київ може втриматися, але опиниться в небезпечному становищі – конгресмен США

Київ може втриматися (без допомоги США – Ред.), але його становище буде не таким сильним… Вони виявляться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурсів у розумні терміни. Основна причина тут у тому, що президент Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. Є багато республіканців… які підтримують Україну, але як вони впораються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками?