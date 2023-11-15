Київ може втриматися, але опиниться в небезпечному становищі – конгресмен США
Київ може втриматися (без допомоги США – Ред.), але його становище буде не таким сильним… Вони виявляться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурсів у розумні терміни. Основна причина тут у тому, що президент Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. Є багато республіканців… які підтримують Україну, але як вони впораються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками?
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: конгресс, конгрессмен, помощь, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:28;
Кореспондент Адам Сміт, конгресмен від Демократичної партії США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київ може втриматися (без допомоги США – Ред.), але його становище буде не таким сильним… Вони виявляться в дуже небезпечному…".