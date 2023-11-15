Киев может удержаться, но окажется в опасном положении — конгрессмен США
Фото: скриншот из видео сайта Politico
Киев может удержаться (без помощи США — Ред.), но его положение будет не таким сильным… Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки. Основная причина здесь в том, что президент Трамп решил, что ему не нравится Украина. Есть много республиканцев… которые поддерживают Украину, но как они справятся с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: конгресс, конгрессмен, помощь, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:28;
Корреспондент Адам Смит, конгрессмен от Демократической партии США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киев может удержаться (без помощи США — Ред.), но его положение будет не таким сильным… Они окажутся в очень опасном…".