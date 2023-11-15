Киев может удержаться, но окажется в опасном положении — конгрессмен США

Киев может удержаться (без помощи США — Ред.), но его положение будет не таким сильным… Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки. Основная причина здесь в том, что президент Трамп решил, что ему не нравится Украина. Есть много республиканцев… которые поддерживают Украину, но как они справятся с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?