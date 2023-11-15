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Киев может удержаться, но окажется в опасном положении — конгрессмен США

Мир 11:28   15.11.2023
Адам Смит
конгрессмен от Демократической партии США
Киев может удержаться, но окажется в опасном положении — конгрессмен США Фото: скриншот из видео сайта Politico

Киев может удержаться (без помощи США — Ред.), но его положение будет не таким сильным… Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки. Основная причина здесь в том, что президент Трамп решил, что ему не нравится Украина. Есть много республиканцев… которые поддерживают Украину, но как они справятся с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?

Автор: Адам Смит, конгрессмен от Демократической партии США
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:28;

  • Корреспондент Адам Смит, конгрессмен от Демократической партии США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киев может удержаться (без помощи США — Ред.), но его положение будет не таким сильным… Они окажутся в очень опасном…".