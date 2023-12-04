Ми, як і раніше, зосереджені на Україні – Остін
Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. І ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти… Тож, посилюючи підтримку Ізраїлю, ми залишаємось зосередженими на Україні. І ми залишаємося цілком спроможними… виконувати наші зобов’язання та спрямовувати ресурси на численні театри бойових дій.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Израиль, остин, пентагон, Украина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ми, як і раніше, зосереджені на Україні – Остін»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:26;
Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. І ми не дозволимо ХАМАС…".