Ми, як і раніше, зосереджені на Україні – Остін

Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. І ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти… Тож, посилюючи підтримку Ізраїлю, ми залишаємось зосередженими на Україні. І ми залишаємося цілком спроможними… виконувати наші зобов’язання та спрямовувати ресурси на численні театри бойових дій.