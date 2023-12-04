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Ми, як і раніше, зосереджені на Україні – Остін

Політика 11:26   04.12.2023
Ллойд Остін
міністр оборони США
Ми, як і раніше, зосереджені на Україні – Остін

Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. І ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти… Тож, посилюючи підтримку Ізраїлю, ми залишаємось зосередженими на Україні. І ми залишаємося цілком спроможними… виконувати наші зобов’язання та спрямовувати ресурси на численні театри бойових дій.

Автор: Ллойд Остін, міністр оборони США
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:26;

  • Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з нещадними ворогами, які хочуть їх знищити. І ми не дозволимо ХАМАС…".