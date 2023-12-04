Мы по-прежнему сосредоточены на Украине — Остин

Сейчас и в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. И мы не позволим ХАМАСу или Путину победить… Поэтому, наращивая поддержку Израиля, мы по-прежнему сосредоточены на Украине. И мы по-прежнему полностью способны… выполнять свои обязательства и направлять ресурсы на несколько театров военных действий.