Мы по-прежнему сосредоточены на Украине — Остин
Сейчас и в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. И мы не позволим ХАМАСу или Путину победить… Поэтому, наращивая поддержку Израиля, мы по-прежнему сосредоточены на Украине. И мы по-прежнему полностью способны… выполнять свои обязательства и направлять ресурсы на несколько театров военных действий.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Израиль, остин, пентагон, Украина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:26;
Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас и в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. И мы не позволим ХАМАСу…".