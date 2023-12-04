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Мы по-прежнему сосредоточены на Украине — Остин

Мир 11:26   04.12.2023
Ллойд Остин
министр обороны США
Мы по-прежнему сосредоточены на Украине — Остин

Сейчас и в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. И мы не позволим ХАМАСу или Путину победить… Поэтому, наращивая поддержку Израиля, мы по-прежнему сосредоточены на Украине. И мы по-прежнему полностью способны… выполнять свои обязательства и направлять ресурсы на несколько театров военных действий.

Автор: Ллойд Остин, министр обороны США
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:26;

  • Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас и в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. И мы не позволим ХАМАСу…".