Більше грошей США Україні не дадуть – Гончаренко
Зараз це буде, скоріш за все, останній грошовий транш допомоги України. У 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все ми перейдемо на кредитну форму співпраці. Кредити – дадуть. Безповоротну грошову допомогу – ні. Треба розуміти по Байдену. Він чекав 50 років свого президентства. І дочекався. Це не людина рішучих дій і сильних кроків. Його головне гасло: не нашкодь. Тому ніякого прориву в США стосовно України не буде.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Гончаренко., деньги, помощь, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 11:41;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз це буде, скоріш за все, останній грошовий транш допомоги України. У 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все…".