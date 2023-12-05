Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Більше грошей США Україні не дадуть – Гончаренко

Політика 11:41   05.12.2023
Олексій Гончаренко
народний депутат України
Більше грошей США Україні не дадуть – Гончаренко

Зараз це буде, скоріш за все, останній грошовий транш допомоги України. У 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все ми перейдемо на кредитну форму співпраці. Кредити – дадуть. Безповоротну грошову допомогу – ні. Треба розуміти по Байдену. Він чекав 50 років свого президентства. І дочекався. Це не людина рішучих дій і сильних кроків. Його головне гасло: не нашкодь. Тому ніякого прориву в США стосовно України не буде.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
Популярно
“Криваве Водохреще” у Харкові: пенсіонера, який зарубав товариша, посадили
“Криваве Водохреще” у Харкові: пенсіонера, який зарубав товариша, посадили
05.12.2023, 12:36
Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників
Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників
05.12.2023, 12:12
6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати
6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати
05.12.2023, 11:45
Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді
Більше ножів: чим «озброювались» відвідувачі судів на Харківщині у листопаді
05.12.2023, 11:17
У податковій повідомили, скільки волонтерів зареєстрували на Харківщині
У податковій повідомили, скільки волонтерів зареєстрували на Харківщині
05.12.2023, 11:06
Їхала відзначати Новий рік: харківську мандрівницю знайшли в іншій області
Їхала відзначати Новий рік: харківську мандрівницю знайшли в іншій області
05.12.2023, 10:43

Новини за темою:

12:34
Нардепа з Харкова Одарченка піймали на хабарі у крипті (фото)
11:52
НАТО вступить у війну лише, коли війська РФ перейдуть кордон – Гончаренко
11:45
Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко
11:41
На Кримському мосту “вбили шанувальників Путіна” – Гончаренко
11:21
Пригожин робить як Путін: платить за фарш – Гончаренко

Ви читали новину: «Більше грошей США Україні не дадуть – Гончаренко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 11:41;

  • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз це буде, скоріш за все, останній грошовий транш допомоги України. У 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все…".