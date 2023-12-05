Більше грошей США Україні не дадуть – Гончаренко

Зараз це буде, скоріш за все, останній грошовий транш допомоги України. У 2024-му грошей нам не дадуть. Скоріш за все ми перейдемо на кредитну форму співпраці. Кредити – дадуть. Безповоротну грошову допомогу – ні. Треба розуміти по Байдену. Він чекав 50 років свого президентства. І дочекався. Це не людина рішучих дій і сильних кроків. Його головне гасло: не нашкодь. Тому ніякого прориву в США стосовно України не буде.