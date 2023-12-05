Live
  • Вт 05.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.54
  • EUR 39.71

Больше денег США Украине не дадут — Гончаренко

Мир 11:41   05.12.2023
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
Больше денег США Украине не дадут — Гончаренко

Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины (от США — Ред.) В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет. Надо понимать по Байдену. Он ждал 50 лет своего президентства. И дождался. Это не человек решительных действий и мощных шагов. Его главный лозунг: не навреди. Поэтому никакого прорыва в США по отношению к Украине не будет.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
Популярно
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
Обстрелы зданий казначейской службы на Харьковщине: какие убытки
04.12.2023, 12:16
Завалило грунтом в Харькове: в Минэнерго назвали имена погибших газовщиков
Завалило грунтом в Харькове: в Минэнерго назвали имена погибших газовщиков
05.12.2023, 12:12
Главные новости Харькова 5 декабря: сбитые «шахеды», последствия атаки, фронт
Главные новости Харькова 5 декабря: сбитые «шахеды», последствия атаки, фронт
05.12.2023, 12:27
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
Синегубов сообщил, куда ударили «шахеды» на Харьковщине (фото)
05.12.2023, 08:16
Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью
Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью
05.12.2023, 08:50
Кровавое Крещение в Харькове: пенсионера, жестоко убившего товарища, посадили
Кровавое Крещение в Харькове: пенсионера, жестоко убившего товарища, посадили
05.12.2023, 12:36

Новости по теме:

12:34
Нардепа из Харькова Одарченко поймали на взятке в крипте (фото)
11:52
НАТО вступит в войну только, когда РФ перейдут границу — Гончаренко
11:45
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
11:41
На Крымском мосту «убили поклонников Путина» — Гончаренко
11:21
Пригожин поступает как Путин: платит за фарш — Гончаренко

Вы читали новость: «Больше денег США Украине не дадут — Гончаренко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:41;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины (от США — Ред.) В 2024-м денег нам не дадут. Скорее…".