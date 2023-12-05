Больше денег США Украине не дадут — Гончаренко
Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины (от США — Ред.) В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет. Надо понимать по Байдену. Он ждал 50 лет своего президентства. И дождался. Это не человек решительных действий и мощных шагов. Его главный лозунг: не навреди. Поэтому никакого прорыва в США по отношению к Украине не будет.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Гончаренко., деньги, помощь, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше денег США Украине не дадут — Гончаренко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:41;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины (от США — Ред.) В 2024-м денег нам не дадут. Скорее…".