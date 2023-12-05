Больше денег США Украине не дадут — Гончаренко

Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины (от США — Ред.) В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет. Надо понимать по Байдену. Он ждал 50 лет своего президентства. И дождался. Это не человек решительных действий и мощных шагов. Его главный лозунг: не навреди. Поэтому никакого прорыва в США по отношению к Украине не будет.