НАТО буде у майбутньому України – Байден
НАТО буде в майбутньому України, в цьому немає жодних сумнівів. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться та будуть виконані умови. Зараз ми знаємо, що маємо зробити все можливе, щоб Україна перемогла у війні.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: байден, Нато, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:15;
Кореспондент Джозеф Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАТО буде в майбутньому України, в цьому немає жодних сумнівів. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО,…".