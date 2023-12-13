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НАТО буде у майбутньому України – Байден

Політика 11:15   13.12.2023
Джозеф Байден
президент США
НАТО буде у майбутньому України – Байден

НАТО буде в майбутньому України, в цьому немає жодних сумнівів. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться та будуть виконані умови. Зараз ми знаємо, що маємо зробити все можливе, щоб Україна перемогла у війні.

Автор: Джозеф Байден, президент США
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:15;

  • Кореспондент Джозеф Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАТО буде в майбутньому України, в цьому немає жодних сумнівів. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО,…".