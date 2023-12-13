НАТО буде у майбутньому України – Байден

НАТО буде в майбутньому України, в цьому немає жодних сумнівів. Але, як ми сказали у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться та будуть виконані умови. Зараз ми знаємо, що маємо зробити все можливе, щоб Україна перемогла у війні.