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НАТО будет в будущем Украины — Байден

Мир 11:15   13.12.2023
Джозеф Байден
президент США
НАТО будет в будущем Украины — Байден

НАТО будет в будущем Украины, в этом нет никаких сомнений. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и будут выполнены условия. Сейчас мы знаем, что должны сделать все возможное, чтобы Украина победила в войне.

Автор: Джозеф Байден, президент США
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:15;

  • Корреспондент Джозеф Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАТО будет в будущем Украины, в этом нет никаких сомнений. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО,…".