НАТО будет в будущем Украины — Байден

НАТО будет в будущем Украины, в этом нет никаких сомнений. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и будут выполнены условия. Сейчас мы знаем, что должны сделать все возможное, чтобы Украина победила в войне.