НАТО будет в будущем Украины — Байден
НАТО будет в будущем Украины, в этом нет никаких сомнений. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся и будут выполнены условия. Сейчас мы знаем, что должны сделать все возможное, чтобы Украина победила в войне.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:15;
Корреспондент Джозеф Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАТО будет в будущем Украины, в этом нет никаких сомнений. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО,…".