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Я не можу більше слухати політиків, які “втомилися від України” – Туск

Політика 11:30   13.12.2023
Дональд Туск
прем'єр-міністр Польщі
Я не можу більше слухати політиків, які “втомилися від України” – Туск Фото: Getty Images

Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президентові Зеленському, що вони втомилися від ситуації… Але ми маємо пам’ятати, за що йде війна… Тільки об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності.

Автор: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:30;

  • Кореспондент Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президентові Зеленському, що вони…".