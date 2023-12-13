Я не можу більше слухати політиків, які “втомилися від України” – Туск

Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президентові Зеленському, що вони втомилися від ситуації… Але ми маємо пам’ятати, за що йде війна… Тільки об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності.