Я не можу більше слухати політиків, які “втомилися від України” – Туск
Фото: Getty Images
Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президентові Зеленському, що вони втомилися від ситуації… Але ми маємо пам’ятати, за що йде війна… Тільки об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, туск, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:30;
Кореспондент Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президентові Зеленському, що вони…".