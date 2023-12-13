Я не могу больше слушать политиков, которые «устали от Украины» — Туск

Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации… Но мы должны помнить, за что идет война… Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности.