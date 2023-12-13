Я не могу больше слушать политиков, которые «устали от Украины» — Туск
Фото: Getty Images
Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации… Но мы должны помнить, за что идет война… Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:30;
Корреспондент Дональд Туск, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они…".