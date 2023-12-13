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Я не могу больше слушать политиков, которые «устали от Украины» — Туск

Мир 11:30   13.12.2023
Дональд Туск
премьер-министр Польши
Я не могу больше слушать политиков, которые «устали от Украины» — Туск Фото: Getty Images

Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации… Но мы должны помнить, за что идет война… Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности.

Автор: Дональд Туск, премьер-министр Польши
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:30;

  • Корреспондент Дональд Туск, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они…".