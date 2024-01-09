У Міноборони знайшли порушень на 10 мільярдів – Умєров
Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше… Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Минобороны, нарушения, умеров;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:44;
Кореспондент Рустем Умєров, міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше……".