У Міноборони знайшли порушень на 10 мільярдів – Умєров

Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше… Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень — за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше.